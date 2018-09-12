PSG يلوي ذراع ريال مدريد

المواطن - محمد سمعة

حدد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي شرطه الوحيد وذلك للتخلي عن اللاعب الفرنسي كيليان مبابي لصالح نادي ريال مدريد الإسباني.

وذكرت مجلة دون بالون الإسبانية، أن نادي باريس سان جيرمان يرغب في الحصول على مبلغ خيالي قدره 300 مليون يورو أو شراء الإسباني ماركو أسينسيو من الريال مقابل إطلاق سراح مبابي للنادي الملكي.

وتألق أسينسيو في الفترة الحالية سواء مع ريال مدريد أو مع المنتخب الإسباني، حيث سجل هدفين في شباك منتخب كرواتيا بالأمس خلال لقاء المنتخبين في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

واهتم ريال مدريد بالتعاقد مع كيليان مبابي بعد تألق الأخير في بطولة كأس العالم في روسيا مع المنتخب الفرنسي.

وكان الريال بحث ضم مبابي، في حال فشل في ضم زميله البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان.