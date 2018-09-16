STC و Unifonic تعززان الاستثمار المشترك في تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي

المواطن - الرياض

وقعت الاتصالات السعودية STC مع شركة Unifonic اتفاقية لتعزيز الاستثمار في مجال تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي في قطاع التجزئة وذلك خلال مؤتمر أقيم في مدينة الرياض.

وعقب الاتفاقية، أكد الرئيس التنفيذي لشركة Unifonic أحمد حمدان أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي بدأت تنمو في السوق السعودية، ومنها تحليل البيانات ليساعد في بناء منظومات بيانات شاملة عن العملاء، مشيراً إلى أن المملكة تطبق إجراءات صارمة للحفاظ على خصوصية البيانات لا سيما أن السوق السعودية تعد من أكبر أسواق العمل في المنطقة، وقال: “إن أكثر مشكلة يواجهها المستخدم هي الخصوصية واختراقها من قبل الشركات، وهيئة الاتصالات في المملكة وأنظمتها للمشغلين تشدد على احترام خصوصية بيانات العميل وضمان عدم استخدامها لأغراض تجارية”.

من جهته أكد نائب الرئيس لمبيعات قطاع الأعمال في شركة الاتصالات المهندس محمد الحقباني في افتتاحية المؤتمر أن أحد مرتكزات استراتيجية التحدي التي أطلقتها الشركة مؤخراً تقوم على تحسين أداء العملاء وزيادة كفاءة التشغيل في الشركة، عبر بناء أنظمة وحلول ومنصات.

وأضاف الحقباني : “استراتيجية الشركة الجديدة تشمل النمو في عدة مسارات ومنها الاستثمار في تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي ومن ذلك شراكتنا مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة للمساعدة في تطوير ونمو أعمالهم وجعلها أكثر كفاءة من خلال تحليل البيانات فعلى سبيل المثال تحديد المواقع الأكثر كثافة وحركة سكانية وهي معلومات مهمة لتعزيز فرص نجاح المشاريع التجارية، إضافة إلى تحسين انسيابية الحركة في الطرق والمجمعات التجارية”.

في حين رأى نائب الرئيس للخدمات الرقمية في شركة حلول المهندس عثمان الدهش أن التطور الرقمي سريع جدا وأن قطاعات الأعمال بدأت التخطيط للتحول الرقمي للتوافق مع هذا التطور. ودور الاتصالات السعودية هو تمكين قطاعات الأعمال تسريع التحول من خلال منصات متخصصة في تحليل البيانات، الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء.