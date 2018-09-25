Uefa : استضافة تركيا يورو 2024 مخاطرة

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

وجه تقرير أعده الاتحاد الأوروبي لكرة القدم Uefa، صدمة كبيرة لتركيا، والتي كانت تُمني نفسها لاستضافة كأس الأمم الأوروبية 2024 على أراضيها.

ووصف التقرير منح تركيا حقوق استضافة يورو 2024 بـ”المخاطرة”، وذلك بسبب التاريخ الطويل للسلطات هناك في انتهاكات حقوق الإنسان بشكل مستمر، وذلك حسب ما جاء في موقع ذا غلوبال بوست تركيا.

وقبل صدور قرار الاتحاد الأوروبي بشأن المضيف القادم للبطولة الدولية خلال محفل من المُقرر عقده يوم الخميس المقبل، صدر تقرير تقييم الملفات المرشحة لاستضافة البطولة.

وأشار التقرير إلى أن سجل تركيا الضعيف في مجال حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب “قدرة الفنادق المحدودة” في البلاد كانت من العوامل التي ترجح كفة ألمانيا لاستضافة البطولة، واصفًا إياها بأنها “أمور تبعث على القلق”.

ولمس التقرير العديد من النقاط الحساسة في تركيا، حيث أكد أن هناك سخطًا عامًا تجاه خطط الحكومة لتدمير وإعادة بناء استاد أتاتورك الأولمبي في إسطنبول، وهو مكان يسع لأكثر من 92 ألف شخص، خاصة وأنه في منطقة تعتبرها العديد من الفئات الاجتماعية تاريخية لا يمكن المساس بها.

وأوضح التقرير أن “حجم الأعمال الذي يتعين على تركيا القيام به لقبول ملفها، أكبر من الإطار الزمني المسموح، ولذلك فإن منحها بطولة اليورو 2024 يشكل خطرًا، خاصة وأن أنقرة تعتمد على عدد قليل من المطارات للسفر الدولي والداخلي.

ولوحظ أيضًا أن محاولة تركيا ترتكز على تعزيز “التعددية الثقافية”، حيث يستفيد الاتحاد التركي لكرة القدم من “موقعه بين ثلاث قارات”، وهو الأمر الذي لم يكن يومًا محط اهتمام للاتحاد الأوروبي لكرة القدم المُعتز بانتمائه للقارة العجوز.