آليات وشرطة لإيقاف التعديات على 22 ألف متر من الأراضي في محايل

المواطن ــ أحمد الشهري ــ محايل

أوقفت محافظة محايل، اليوم الاثنين، تعديات على مساحة 22 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية البيضاء، بمشاركة قوة أمنية من شرطة المحافظة بعد أن تعدى عدد من المواطنين على الأراضي بعمل غرف.

وأوضح رئيس لجنة التعديات بمحافظة محايل، عمر القنوي، أن الآليات التابعة للبلدية قامت بإزالة الإحداثات المخالفة، وذلك بعد أن تحققت الفرق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المواطنين؛ مما استوجب إزالة التعدي على الفور.