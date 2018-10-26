آل الشيخ: إبعاد كلاتنبيرج أراحني .. ولكن نصبر ونشوف النتائج

المواطن - محمد سمعه

شدد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة على شعوره بالراحة بعد رحيل الإنجليزي مارك كلاتنبيرج عن منصب رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وقال آل الشيخ عبر حسابه في تويتر: قرار إبعاد كلاتنبيرج أراحني، لكن لا استطيع الحكم على البديل إلا بعد مشاهدة عمله .. القرار للاتحاد .. نصبر ونشوف النتائج.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قرر إعفاء كلاتنبيرج من منصبه، مع تعيين نبيل نقشبندي رئيسًا جديدًا للجنة الحكام في اتحاد القدم.