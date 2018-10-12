آل الشيخ: اشتاقنا لأسود الرافدين.. وأهلًا بهم في بيت العرب

المواطن - مروة نبيل

أعرب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ عن سعادته البالغة بمشاركة المنتخب العراقي الأول لكرة القدم في منافسات بطولة سوبر كلاسيكو.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “أحس بسعادة عندما رأيت منتخب العراق في أرض الرياض، اشتاقنا لأسود الرافدين، وأهلاً بهم في حضن العروبة وبيت العرب”.

وانطلقت منافسات بطولة سوبر كلاسيكو، والتي تدخل ضمن الأجندة الدولية للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الخميس، بمشاركة منتخبات السعودية، الأرجنتين، البرازيل والعراق.

وخسر المنتخب العراقي الأول لكرة القدم أمام نظيره الأرجنتيني في افتتاح بطولة كأس سوبر كلاسيكو، برباعية دون رد، سجلها لاوتارو مارتينيز، روبرتو بيرييرا، جيرمان بيزيلا وفرانكو سيرفي في الدقائق 18، 53، 82 و92.

ويلعب الأخضر مع البرازيل، الجمعة، على استاد جامعة الملك سعود، ثم يواجه العراق، يوم الاثنين المقبل، على الملعب ذاته، وتُختتم منافسات بطولة سوبر كلاسيكو بالقمة المرتقبة بين البرازيل والأرجنتين.