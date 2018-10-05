آل الشيخ: الفرق الخليجية ستُعامل كسعودية.. وأتواصل مع فيفا للموافقات الرسمية

المواطن - مروة نبيل

أكد تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، على أن الفرق الخليجية التي ستُشارك في دوري المحترفين الموسم المقبل سيتم معاملتها كأندية سعودية.

وقال تركي آل الشيخ: المحرق البحريني سيعامل كنادٍ سعودي ويكون له 8 أجانب .. وأتمنى أن يشارك نادي العربي الكويتي في الدوري، فيما أعطانا الاتحاد الإماراتي الموافقة على مشاركة نادٍ إماراتي”.

وتابع تركي آل الشيخ تصريحاته التلفزيونية لبرنامج “في المرمى”: “نتواصل حاليًا مع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا والاتحاد الآسيوي لأخذ الموافقات الرسمية على مشاركة أندية أجنبية”.

واختتم رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ تصريحاته التلفزيونية قائلًا: “ستمنح كافة الامتيازات للأندية الخليجية التي ستلعب في الدوري السعودي”.

وكان نواف التمياط، قد أعلن قبل بضعة أيام عن الاتفاق مع الاتحادين البحريني والكويتي، بالإضافة إلى التواصل مع الاتحاد الإماراتي، لمشاركة فريق من كل بلد في منافسات الدوري السعودي للمحترفين الموسم الرياضي المقبل.