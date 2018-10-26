آل الشيخ بعد تعيين نبيل نقشبندي: نريد مستوى تحكيمي عالمي

آل الشيخ بعد تعيين نبيل نقشبندي: نريد مستوى تحكيمي عالمي

2018/10/26
الساعة 8:30 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

هنأ المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، نبيل نقشبندي رئيس لجنة الحكام الجديد في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وقال آل الشيخ عبر حسابه الرسمي في تويتر: كل التوفيق للأخ نبيل نقشبندي فيما أوكل له من الاتحاد السعودي .. نطمح بمستوى عالمي للتحكيم.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قرر تعيين نبيل نقشبندي لإدارة لجنة الحكام خلفًا للحكم الإنجليزي الشهير مارك كلاتنبيرج.


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