آل الشيخ: قناة تبث الدوري مجانًا قريبًا.. وتغريدات بعض الرؤساء تجاوزت الطرافة

المواطن - مروة نبيل

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، إطلاق قناة تلفزيونية تبث منافسات الدوري السعودي مجانًا خلال الفترة المقبلة.

وقال تركي آل الشيخ: “نحن في طور إطلاق قناة تلفزيونية قوية وتبث الدوري مجانًا .. وسنعطي الحقوق للقناة السعودية الرياضية وmbc”.

وتابع رئيس الهيئة العامة للرياضة تصريحاته التلفزيونية لبرنامج “في المرمى”: “الإعلام الرياضي رائع وبناء .. وسنفعل نظام العقوبة لمن يسيء”.

وعن تبادل التغريدات بين رؤساء مجالس إدارات الأندية عبر “تويتر” خلال الفترة الماضية، قال تركي آل الشيخ: “تغريدات بعض رؤساء الأندية تجاوزت الطرافة إلى السماجة وليس كل شخص خفيف الدم”.