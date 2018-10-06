آل الشيخ لـ دوري بلس: ارحمونا

المواطن - مروة نبيل

انتقد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ معلق مباراة الشباب والتعاون في الجولة الخامسة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “معلق مباراة الشباب والتعاون بدوري بلس يسمي مدرب المنتخب بيتزا … دوري بلس ارحمونا شوي”.

وكانت مباراة الشباب والتعاون في الجولة الخامسة، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث تقدم الفريق الأول لكرة القدم بالليوث في الدقيقة الثالثة عن طريق ناصر الشمراني، وسجل هيلدون هدف التعادل في الدقيقة 69.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب رصيده لـ9 نقاط في المركز الرابع بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما وصل رصيد التعاون لـ6 نقاط في المركز الثامن.