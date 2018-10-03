آل الشيخ لـ قصي الفواز : ننتظر عملًا كبيرًا يليق برياضة وطننا

المواطن - مروة نبيل

بارك رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، لـ قصي الفواز بعد انتخابه رئيسًا للاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “ألف مبروك لأخي قصي الفواز انتخابه رئيسًا للاتحاد السعودي لكرة القدم… وبالتوفيق لزملائه في المرحلة القادمة… ننتظر من الجميع عمل كبير يليق برياضة وطننا”.

وأعلنت الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم، تزكية قصي الفواز رئيسًا لمجلس الإدارة لمدة أربع سنوات، خلفًا للدكتور عادل عزت الذي استقال من منصبه، شهر أغسطس الماضي، وتولى المهمة بشكل مؤقت نواف التمياط.