آل الشيخ: ملعب العين يحتضن نهائي كأس زايد.. و7.5 مليون دولار للبطل

المواطن - مروة نبيل

أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم تركي آل الشيخ أن المباراة النهائية لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال ستُقام في ملعب نادي العين بالإمارات، مُشددًا على أن هناك جوائز مالية كبيرة للفرق المشاركة.

وأعرب تركي آل الشيخ عن سعادته برئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم منذ 20 ديسمبر عام 2017، وبتنظيم كأس زايد للأندية الأبطال، خاصة أنها البطولة الأولى التي يشرف على تنظيمها، مؤكدًا أنه لم يكن يتوقع هذا النجاح.

وبارك آل الشيخ للفرق الـ16 التي نجحت في التأهل إلى هذا الدور من كأس زايد للأندية الأبطال، وتابع: “أنا يهمني الاتحادات العربية بشكل كبير، كما يهمني الشاب العربي من المحيط إلى الخليج”.

وأضاف آل الشيخ خلال تصريحاته لقناة أبو ظبي الرياضية”: “أعاهدكم أن كل الفرق الـ16 المتأهلة إلى هذا الدور على قدر واحد من السواسية لدى الاتحاد العربي، وجميعهم لديهم الفرص للفوز، آمل بدور ثانٍ قوي جدًا”.

وتابع رئيس الهيئة العامة للرياضة تصريحاته قائلًا: “سيحمل الفائز بكأس زايد للأندية الأبطال في ملعب العين، ملعب الشيخ هزاع بن زايد.. أشكر للقيادة في الإمارات وعلى رأسها محمد بن زايد آل نهيان الذي وافق على إطلاق اسم البطولة”.

وشكر تركي آل الشيخ لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، لدوره في دعم الرياضة السعودية والعربية، والاتحاد العربي والاتحاد التضامن الإسلامي، كما شكر كل رؤساء الاتحادات العربية.

وعن الجوائز المالية، قال تركي آل الشيخ: “سيحصل صاحب المركز الأول على مبلغ إجمالي 7.5 مليون دولار، أما صاحب المركز الثاني سيحصل على 4 ملايين دولار، وسيحصل أصحاب المراكز الأخرى في البطولة على جوائز لم تكن في الحسبان”.