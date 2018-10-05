آل الشيخ مُنتقدًا الاتحاد السعودي : العرضة لا تستخدم إلا في المناسبات الملكية

المواطن - مروة نبيل

انتقد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ الاتحاد السعودي لكرة القدم، بعد استقبال بعثة نادي الزمالك بالعرضة.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “العرضة السعودية لا تستخدم إلا في المناسبات الملكية يا اتحاد الكورة!”.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى العاصمة الرياض، مساء الخميس، استعدادًا لمواجهة الهلال في السوبر السعودي المصري على كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان في استقبال بعثة نادي الزمالك، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، قصي الفواز، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، ووكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة، عبد الإله الدلاك، بالإضافة إلى القنصل العام في السفارة المصرية، هاني صلاح محمد.

ومن المُقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره الزمالك في السوبر السعودي المصري على كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء يوم السبت، على ملعب جامعة الملك سعود.