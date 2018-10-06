آل الشيخ نافيًا دفع الدية: لا أتدخل في أمر يخص القضاء المصري
مؤكدًا أن ما حدث سوء تفاهم

آل الشيخ نافيًا دفع الدية: لا أتدخل في أمر يخص القضاء المصري

2018/10/06
الساعة 4:58 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

نفى رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، تركي آل الشيخ موافقته على دفع الدية لأهالي ضحايا جماهير النادي الأهلي المصري في أحداث إستاد بورسعيد.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “إيضاحًا لسوء الفهم من فريق الإعداد بقناة أبوظبي. فمع كامل الاحترام للمستشار مرتضى منصور؛ لا يمكن أن اتدخل في شأن مصري، أو أمر يخص القضاء المصري … مع التقدير للجميع”.

وكان رئيس نادي الزمالك، المستشار مرتضى منصور، قد طرح مبادرة لرئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ بدفع دية تُقدر بمليون ونصف المليون دولار تقريبًا، كخطوة لتخفيف حكم الإعدام على المتهمين بقتل مشجعي النادي الأهلي المصري.

وأعلنت قناة أبو ظبي الرياضية عن موافقة تركي آل الشيخ على مبادرة مرتضى منصور، ووجه رئيس نادي الزمالك الشكر لرئيس الهيئة العامة للرياضة.

وكانت أحداث إستاد بورسعيد قد وقعت في الأول من شهر فبراير عام 2012، حيث راح ضحيتها 72 مشجعًا بعد مباراة النادي الأهلي والمصري، وصدرت أحكام بالسجن لبعض المتهمين، وحُكم على 12 شخصًا بالإعدام.


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