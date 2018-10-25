آل الشيخ يرعى ختام بطولة البلوت الثانية الأحد المقبل

المواطن - محمد سمعه

سيرعى المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية، ختام بطولة المملكة الثانية للبلوت على كأس الهيئة العامة للرياضة والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل.

وذكر الحساب الرسمي للهيئة العامة للرياضة على تويتر، أن المستشار تركي آل الشيخ سيرعى اليوم الختامي لبطولة البلوت الثانية بعد عودته من الرحلة العلاجية والتي خضع لها مؤخرًا في الولايات المتحدة الأميركية.

ويذكر أن المباريات الختامية في بطولة البلوت الثانية ستُقام في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالعاصمة الرياض.

وكانت بطولة البلوت الثانية انطلقت بداية من السابع عشر من أكتوبر الجاري وستنتهي يوم الثامن والعشرين من الشهر ذاته.

يذكر أن الحارس الأسطوري محمد الدعيع كان شارك من قبل في إحدى مباريات بطولة البلوت الثانية واستعرض مهاراته بشكل مميز في إحدى المباريات.