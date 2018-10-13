آل الشيخ يسعى لإحداث قفزة تلفزيونية رياضية غير مسبوقة

المواطن - مروة نبيل

يسعى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، لإحداث قفزة تلفزيونية سعودية غير مسبوقة خلال الفترة المقبلة.

ونشر الإعلامي وليد الفراج، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو من كواليس النقل التلفزيوني لمباراة السعودية والبرازيل في بطولة سوبر كلاسيكو، مؤكدًا أن غالبية الفريق سعوديين.

وعلق الفراج على الفيديو، قائلًا: “كواليس النقل التلفزيوني أمس مع مباراة السعودية والبرازيل أمس في الرياض، 90% من فريق العربة مواطنين سعوديين، والأفضل قادم بإذن الله بهذا الدعم الكبير الذي تجده القناة الرياضية السعودية من معالي المستشار تركي آل الشيخ، أبو ناصر يريد قفزة تلفزيونية رياضية سعودية غير مسبوقة”.

وكانت تركي آل الشيخ قد أشاد بتطور النقل التلفزيوني بعد مباراة السعودية والبرازيل عبر حسابه على “تويتر”، وقال: “شكرًا لوليد الفراج على التغيير الكبير في النقل التلفزيوني حقيقة بدأت ألمس خبرته وأصبح يشاهدها الجميع حاليًّا.. ثقتي فيك يا وليد بإذن الله في محلها، وأطمح أن يكون هناك المزيد خلال الفترة القادمة”.

وتحظى منافسات بطولة سوبر كلاسيكو الدولية الودية التي تستضيفها المملكة، بمتابعة إعلامية عالمية كبيرة؛ نظرًا لمشاركة منتخبي البرازيل والأرجنتين، بالإضافة إلى السعودية والعراق.

كواليس النقل التلفزيوني امس مع مباراة #السعودية_البرازيل امس في الرياض ، 90٪ من فريق العربة مواطنين سعوديين والأفضل قادم باْذن الله بهذا الدعم الكبير الذي تجدة القناة الرياضية السعودية من معالي المستشار تركي ال الشيخ ، ابوناصر يريد قفزة تلفزيونية رياضية سعودية غير مسبوقة . pic.twitter.com/hahliZmGVm — وليد_الفراج# (@waleedalfarraj) October 13, 2018