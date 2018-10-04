آل الشيخ يواصل دعم المغرب.. ويزف نبأً ساراً للجماهير السودانية

المواطن - مروة نبيل

واصل رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، تركي آل الشيخ دعم المغرب لاستضافة الأمم الإفريقية 2019، كما أعلن عن نيته زيارة السودان قريبًا.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “كلنا خلف المغرب وحقها في استضافة كأس أفريقيا؛ فهي الأجهَز والأقدر على ذلك”.

وواصل تركي آل الشيخ تغريدته قائلًا: “إن شاء الله في القريب العاجل سأزور السودان بصفتي رئيساً للاتحاد العربي لمزيد من الاستثمار الرياضي هناك…فأهلاً بالسودان وأهله”.

وسبق وأعلن تركي آل الشيخ عن دعمه للمغرب من أجل استضافة بطولة الأمم الأفريقية بدلًا من الكاميرون، مؤكدًا تسخيره كافة الإمكانيات في حال طلب منه ذلك.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، قد سحب تنظيم بطولة الأمم الإفريقية 2019 من الكاميرون، لاستياء مسؤوليه من البنية التحتية، لتقترب المغرب من تنظيم المسابقة القارية.