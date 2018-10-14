آل الشيخ يوجه بإعادة صيانة وتأهيل ملاعب نادي الرائد

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الرائد، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن توجيه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، بإعادة صيانة وتأهيل ملاعب النادي بصورة عاجلة.

وأعرب رئيس مجلس إدارة نادي الرائد، فهد المطوع، عن شكره لرئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ على هذا القرار؛ نظرًا لمعاناة النادي من ملاعب التدريب منذ سنوات.

وقدم المطوع شكره لرئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ على موافقته بتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالرائد على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله ببريدة، مُعتبرًا أن هذا القرار امتداد لوقفاته مع النادي وكافة الأندية السعودية، لتطوير الكرة ومنشآتها.