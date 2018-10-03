سعود القحطاني يرأس اللجنة العليا للاشراف على الألعاب القتالية

المواطن - محمد سمعه

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة ورئيس اللجنة الأوليمبية السعودية، عن تأسيس لجنة إشرافية عليا للإشراف على الألعاب القتالية برئاسة سعود بن عبدالله القحطاني رئيس الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز.

وقال آل الشيخ: رغبة بتطور الألعاب القتالية واتحاداتها وليقيني بما يمكن أن يتحقق لهذه الألعاب من تطوير كبير.. فقد وافق أخي الغالي معالي سعود القحطاني مشكورًا على رئاسة لجنة إشرافية عليا تُشرف على كافة اتحادات القتالية لصناعة جيل جديد من الأبطال بهذه الألعاب واتحاداتها لتمثيل وطننا خير تمثيل.

ويذكر أن اللجنة الأولمبية والاتحادات واللجان الرياضية ستعتمد هذا القرار والعمل بموجبه اعتبارًا من تاريخه.