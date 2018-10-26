آل الشيخ يُطلق استفتاء النادي الأكثر جماهيرية

المواطن - مروة نبيل

أطلق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، استفتاء عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بشأن النادي الأكثر شعبية.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه على “تويتر”: “من أكثر نادي شعبية من الفرق التالية؟”، ومنح الجماهير 4 اختيارات للتصويت، وهي: الوحدة، الشباب، الاتفاق، الرائد.

ومنح تركي آل الشيخ فرصة لمدة 24 ساعة أمام الجماهير، من أجل التصويت على استفتاء النادي الأكثر شعبية، ولكنه لم يكشف عن السبب وراء إطلاق هذا الاستفتاء.

وشهدت تغريدة تركي آل الشيخ تفاعلًا كبيرًا بين جماهير أندية الوحدة، الشباب، الاتفاق والرائد، التي بدأت التصويت في الاستفتاء، أملًا في حسمه لصالح فريقها المفضل.

وكان تركي آل الشيخ قد طرح استفتاء، أمس الخميس، حول النادي الأكثر جماهيرية في المملكة، ووضع أمام الجمهور 4 خيارات، وهي الهلال، النصر، الاتحاد والأهلي، ومنحهم فرصة التصويت لمدة أسبوع.