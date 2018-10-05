آل الشيخ يُعلنها: كينو اتحادي

المواطن - مروة نبيل

زف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ نبأ سارًا للجماهير الاتحادية، بعدما أعلن عن انضمام البرازيلي كينو إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال تركي آل الشيخ خلال تصريحاته التلفزيونية لبرنامج “في المرمى”: “كينو سيتم التوقيع معه لنادي الاتحاد .. وهناك لاعبون أجانب عالميون سيتم التعاقد معهم في الفترة الشتوية المقبلة”.

وتابع تركي آل الشيخ تصريحاته قائلًا: “أقول لجمهور الاتحاد .. وعدنا في نادي الاتحاد والسبب في تعثره الحظ وبعض أعضاء مجلس إدارة النادي، وأثق في نواف المقيرن”.

ويُعد البرازيلي ماركوس دا سيلفا فرانسا الشهير باسم كينو واحدًا من أبرز المهاجمين، وانضم إلى بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من بالميراس مقابل 10 ملايين دولار، ليكون اللاعب الأغلى في تاريخ منافسات الدوري المصري.