آل زلفة: وثقوا أسماء المحاربين مع الملك عبدالعزيز في شوارعنا

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

طالب أكاديمي سعودي بضرورة توثيق أسماء المحاربين في معارك توحيد المملكة تقديراً لجهودهم وتخليداً لذكراهم وافتخاراً بمنجزهم مع الملك عبدالعزيز آل سعود رحمهم الله، حيث بلغوا 13 ألف محارب أسهموا في بناء الوطن وتثبيت أركان الحكم في 1352هـ.

وأكد أ.د. محمد آل زلفة أن الأجيال القادمة ستسخر منا حين تعلم أننا بقينا من 2005 وحتى 2017 نتجادل في قيادة المرأة للسيارة والتي تحققت بأمر ملكي أيد محتواه من عارضه في السابق، وتخوفنا من الاحتفال باليوم الوطني.

جاء ذلك في ندوة تاريخية نظمها نادي أبها الأدبي بالتعاون مع الهيئة العامة للثقافة بمناسبة اليوم الوطني 88 أدارها: علي مرزوق وشارك فيها أ.د محمد آل زلفة ود. سعيد مشبب نُظّم في معيتها معرض تشكيلي شاركت به الجمعية السعودية للفنون التشكيلية ” جفست ” بالشراكة مع نادي أبها الأدبي .

و أشار آل زلفة إلى أن المملكة عاشت حصاراً من المتشددين حرمها من الاحتفال باليوم الوطني حتى وصلنا لمرحلة حالية لم نتوقعها من احتفال وبهجة، مشيراً إلى أن الاحتفال الكلاسيكي بعرض المشاريع والخدمات لا ينبغي حيث إنها من مسؤوليات الدولة لخدمة شعبها، معتبراً الحفاظ على هذه المشاريع مهمة ومرتكزا وطنيا مع ما نملكه من ثقل إسلامي بوجود الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة .

وتناول آل زلفة في ورقته العلاقة السعودية باليمن مبيناً أنها مرت بمواقف بدأت منذ عهد الملك عبدالعزيز مع إمام اليمن ليخوض مع اليمن حروباً أجبر عليها وانتصر فيها جميعا، وذكر بعضا من المواقف المشرفة للتجار في منطقة عسير ، وهي مواقف وطنية يجب أن يسجلها التاريخ.

من جهته تحدث د. سعيد مشبب القحطاني عن الدور الريادي الذي حققته المملكة في جميع المجالات ليكون الاحتفال والاعتزاز بما يحقق البهجة وتعزيز الانتماء لكل مواطن .