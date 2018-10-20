آل سويلم لحكم لقاء الهلال والشباب: لم يُوقف اللعب لضربة جزاء .. هل من تفسير؟!

آل سويلم لحكم لقاء الهلال والشباب: لم يُوقف اللعب لضربة جزاء .. هل من تفسير؟!

2018/10/20
الساعة 11:25 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

هاجم سعود آل سويلم رئيس مجلس إدارة نادي النصر، الحكم الهولندي داني ماكيلي حكم لقاء الهلال والشباب بسبب بعض الأخطاء التحكيمية والتي ارتكبها في المباراة.

وقال آل سويلم عبر حسابه في تويتر: حكم يُوقف اللعب ويتوجه لتقنية الفار، من أجل كرة مشتركة تحتمل كرت أصفر أو أحمر ولايُوقف اللعب من أجل التأكد من ضربة جزاء واضحة، هل من تفسير.

ويذكر أن الهلال كان فاز على الشباب بهدف دون رد سجله اللاعب محمد كنو في الدقيقة الخامسة والستين من عمر المباراة عبر تصويبة قوية.

وانتقد آل سويلم أرضية ملعب الملز بعد إصابة الإماراتي عمر عبد الرحمن عموري في لقاء الهلال والشباب.


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