آل سويلم للجماهير: حضوركم أكبر محفز للاعبين

المواطن - مروة نبيل

وجه رئيس مجلس إدارة نادي النصر، سعود آل سويلم رسالة إلى جمهور العالمي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، لتحفيزه على مساندة الفريق الأول لكرة القدم في مباراته المقبلة.

وكتب سعود آل سويلم عبر “تويتر”: “الداعم الأول والرقم الصعب دائمًا جماهير الشمس .. يخوض النصر مباراة مهمة مع الباطن، النقاط الثلاث مطلب مهم ليكمل العالمي صدارة الدوري.. حضوركم أكبر محفز للاعبي الفريق”.

ومن المُقرر أن تُغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، صباح الجمعة، إلى حفر الباطن، استعدادًا لمباراته أمام الفريق السماوي، مساء، ضمن منافسات الجولة السادسة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر صدارة جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة، ويسعى لمواصلة سلسلة انتصاراته وخطف الثلاث نقاط للحفاظ على القمة.

فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن في المركز الـ12 بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 4 نقاط، ويأمل في استغلالي عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية أمام النصر.