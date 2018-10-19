أبل تبدأ استقبال طلبات شراء آيفون XS .. وهذا موعد ظهوره بالأسواق

المواطن - محمود نبيل - القاهرة

بدأت شركة أبل الأميركية العملاقة تلقي طلبات شراء هاتفها الجديد آيفون XR، والذي كانت قد كشفت عنه خلال منتصف الشهر الماضي، مع توقعات بأن يتفوق الهاتف على النسخة الأكثر تطورًا من سلسلة آيفون والمعروفة باسم XS MAX.

وحسب موقع أبل إنسايدر المعني بمتابعة أخبار الشركة الأميركية، فإنه تم بدء استقبال الطلبات المسبقة المباشرة بعد منتصف الليل على تطبيق أبل ستور، وذلك استعدادًا لظهوره بشكل رسمي في الأسواق العالمية خلال من أكتوبر الجارية

ومقارنة بهاتف آيفون XS الرائد هذا العام والذي تبلغ قيمته ألف دولار، استطاعت شركة أبل توفير بعض التكاليف في أيفن XR من خلال دمج هيكل الألمنيوم وشاشة LCD بدون دعم 3D Touch وتصميم كاميرا واحدة.

ومن المقرر أن تكون الألوان المطروحة هي الأبيض، الأسود، الأزرق، الأصفر، والمرجاني والأحمر، كما تبدأ خيارات التخزين من 64 جيجا بايت بسعر 749 دولارًا، ثم 128 جيجا بايت و256 جيجا بايت فيعرضان بسعر 799 دولارًا و899 دولارًا على التوالي.

وبدأت أبل في استقبال الطلبات المسبقة على الهاتف مما يزيد عن 50 دولة اليوم، بما في ذلك المملكة وألبانيا وأندورا وأستراليا والنمسا وبلجيكا والبوسنة وبلغاريا وكندا والصين وكرواتيا وقبرص وجمهورية التشيك والدنمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا، بالإضافة إلى عدد من الدول العربية مثل الإمارات والكويت.