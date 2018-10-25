أبل تتخلى عن أهم مميزات هاتفها الجديد بسبب خلل غريب

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

تعكف شركة أبل الأميركية العملاقة على إصلاح خلل غريب، بعد أن اشتكى عدد من المستخدمين من مستويات الجودة المرتفعة لصور السيلفي.

وحسب ما جاء في صحيفة ديلي ميل البريطانية، اشتكى مستخدمو أجهزة أيفون XS من خلل في خاصية ‘Beautygate’، والتي أضافتها الشركة الأمريكية إلى هاتفها الجديد، حيث أبلغوا أن الكاميرا الأمامية في الجهاز تجعل وجوههم تبدو أكثر نضارة وجمال.

وزعم البعض أن الصور تشبه التعديلات المطبقة في تطبيقات الجمال مثل FaceTune، والذي يتم استخدامه لتحسين جودة الصور الملتقطة.

وأشارت بعض التقارير إلى أن هذه الخاصة موجودة في هاتف أيفون XS MAX الجديد، والذي يحتوي على نفس الكاميرا الأمامية تمامًا مثل جهاز أيفون XS.

واعترفت الشركة الأميركية بأن التحديث التالي لنظام iOS سيعمل على إصلاح الخلل، وذلك على الرغم من كونها واحدة من المميزات التي راهنت عليها أبل في هواتفها الجديدة.