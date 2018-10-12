أبل تجهز لحماية هواتفها من المكالمات الغامضة

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

تعمل شركة أبل الأميركية على تقنية جديدة تُمكن أجهزة هواتف أيفون الشهيرة من التعرف على المتصلين غير المرغوب فيهم، مما يساعد المستخدمين على تجنب المكالمات المزعجة.

وتأتي هذه المعلومات من تقرير لموقع أبل إنسايدر المعني بمتابعة أخبار الشركة الأميركية العملاقة، وهي توضح بالتفصيل كيف تخطط الشركة لاستخدام سلسلة من المعلمات لتحديد ما إذا كانت المكالمة الواردة حقيقية أم خادعة.

وحال اعتقد الهاتف أن المكالمة ليست من جهة اتصال حقيقية، فستعرض رسالة على الشاشة لتنبيه المستخدم إلى حقيقة أن المكالمة قد تكون غير مرغوب فيها.

وحسب التقرير، فإن شركة جوجل قد أعلنت عن ميزة مشابهة في هواتفها الشهيرة بيكسل 3 وبيكسل 3 XL، حيث يمكن للمستخدم اختيار أن يُجيب مساعد جوجل عن بعض المكالمات بالنيابة عنه.

وتقوم هواتف بيكسل بتسجيل نسخ من المحادثة ويكون لدى المستخدم الخيار للإبلاغ عن الرقم كرسالة غير مرغوب فيها إذا تبين أن المتصل مُزيف أو غير حقيقي.

وتكافح العديد من الشركات التكنولوجية العملاقة من أجل حماية حساباتها وأجهزتها المختلفة من المكالمات المزعجة، والتي قد تكون عن طريق وسيلة إلكترونية أو حاسب آلي بغرض اختراق الأجهزة والسيطرة على الهواتف بشكل كامل.

وتوصل عدد من الشركات إلى صيغة تقنية تسمح لها بمراقبة الرسائل والمكالمات المزعجة على كافة المستويات، بما في ذلك المكالمات الواردة والرسائل عبر تطبيقات التراسل الفوري مثل واتساب وغيرها.