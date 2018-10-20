أبناء الوطن يصلون للعالمية بعد اتفاقية تعاون بين الاستثمار وبيكر هيوز

المواطن - واس

أبرمت الهيئة العامة للاستثمار اتفاقية تعاون مع شركة “بيكر هيوز” جنرال إلكتريك العالمية بهدف تدريب أبناء وبنات الوطن حديثي التخرج اللذين تم اختيارهم في وقت سابق لبرنامجها الطموح؛ برنامج “رواد التحول”، وذلك بالتعاون مع أفضل الشركات العالمية.

وأوضح وكيل المحافظ للخدمات المساندة فرج آل منجم، أن توقيع الاتفاقية يأتي كجزء من برنامج “رواد التحول”، الذي يستهدف الطلبة الخريجين من الجنسين، لافتاً إلى أن الاتفاقية تتضمن ابتعاث الملتحقين في البرنامج للتدريب على رأس العمل لمدة 6 أشهر في المكاتب الرئيسية لشركة بيكر هيوز العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.

وأضاف آل منجم: أن الاتفاقية ستمكن “رواد التحول” من التعرف على تجربة العمل في الشركات العالمية، والاستفادة منها والحصول على التدريب بشكل مباشر، خصوصاً وأن من أهم الأدوار المناطة بهم بعد التدريب هو العمل على جذب الشركات العالمية للاستثمار في المملكة وتطوير الفرص الاستثمارية بما يتوافق مع احتياجات هذه الشركات وأولوياتها.

يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار أطلقت مطلع هذا العام برنامج “رواد التحول”، الذي يهدف إلى تدريب الطلاب والطالبات حديثي التخرّج ومن ثم توظيفهم في الهيئة، بالتعاون مع أفضل الشركات العالمية، وقد تم اختيار شركات عالمية تتفق تخصصاتها العلمية وأنشطتها مع رؤية الهيئة المستقبلية، بما يضمن لأبناء الوطن مستقبلاً واعداً مع الهيئة، ويمنحهم ميزات تنافسية على مستوى السوق المحلي والعالمي.