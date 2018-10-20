أحد ممطر بغزارة والأرصاد تكشف التفاصيل

المواطن - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس يوم غد الأحد.

وتوقعت الأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غريزة تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، وعسير، ونجران، والباحة، ومكة المكرمة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها، وكذلك المدينة المنورة ومرتفعاتها تمتد إلى حائل، والقصيم، والحدود الشمالية وأجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.