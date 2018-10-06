أحد ممطر مع غبار على 5 مناطق

المواطن - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الأحد.

وأوضحت الأرصاد أن الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار ستنشط؛ ما يحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا مع فرصة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات منطقتي جازان، وعسير، تشمل الأجزاء الساحلية منها كذلك على مرتفعات الباحة ومكة المكرمة.

كما يتوقع تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية الشرقية والغربية للمملكة.