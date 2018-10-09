أحزاب اليمن: الانقلابيون يريدونها حربًا مستديمة

المواطن - الرياض

حمّلت 7 أحزاب يمنية ميليشيات الحوثي المسؤولية الكاملة للحرب التي فرضتها على اليمنيين وما نتج عنها.

وقال المؤتمر الشعبي العام، والتجمع اليمني للإصلاح، واتحاد الرشاد اليمني، واتحاد القوى الشعبية، وحزب التضامن الوطني، وحركة النهضة للتغيير السلمي، وحزب السلم والتنمية، في بيان لها، إنه كان بإمكان اليمن اليوم أن ينعم بالأمن والاستقرار لولا انقلاب الميليشيات على العملية السياسية بالقوة، ورفضها للتوافق الوطني والتسويات السياسية، وسطوها بالقوة على مؤسسات الدولة، وحكمها من خارجها، ومحاولة قهر إرادة الشعب بتصفية الشرعية، وإعلانها الحرب.

وأشارت إلى أن جماعة الحوثي تريدها حرباً مستدامة لتعظيم المآسي الإنسانية التي تدمر اليمن دولة وشعباً، وترفض الحلول المتوافق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً.

وأعربت عن رفضها المواقف التي تبناها ما يسمى “المجلس الانتقالي الجنوبي”، وأية سياسات تعيق عمل الدولة، واعتبار أية خطوات تتم في هذا السياق مهددة للسلم الاجتماعي والتوافق الوطني.