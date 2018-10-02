أحمد المسعود: نتائج الشباب ليست سيئة ونطمح للأفضل

المواطن - محمد سمعه

أكد أحمد المسعود، مدير المركز الإعلامي في نادي الشباب، أن الفريق الأول لكرة القدم يؤدي بشكل جيد ويجتهد من أجل تحقيق النتائج الإيجابية.

وعلق المسعود قائلًا: الشباب حقق ثماني نقاط من أربع مواجهات.. رقم ليس بالسيئ.. وإن كنا نطمح للأفضل.

وأضاف مدير المركز الإعلامي في الشباب: ثقتنا عالية بنجومنا لاستعادة نغمة الانتصارات بإذن الله وثقتنا لا حدود لها في محبي الليث لمواصلة الدعم والوقوف خلف الفريق حتى النهاية.

يذكر أن الشباب كان تعادل في الجولة الرابعة في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مع نادي الرائد بهدف لكل فريق.

كما يستعد الشباب لمواجهة التعاون في الجولة الخامسة من الدوري يوم الجمعة المقبل.