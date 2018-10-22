أخضر الشباب يختتم مناوراته لمباراة الصين

المواطن - محمد سمعة

اختتم المنتخب السعودي تحت 19 عاما لكرة القدم، مناوراته وذلك استعدادًا لمواجهة المنتخب الصيني غدًا في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس أمم آسيا تحت 19 عاما.

ويسعى المنتخب السعودي لتحقيق الفوز الثاني له في مرحلة دور المجموعات ليضع قدمًا في دور ربع النهائي من البطولة الآسيوية.

وكان الأخضر حقق الفوز الأول له في البطولة، بعد الفوز على المنتخب الماليزي يوم السبت الماضي بثنائية مقابل هدف.

وأقيمت اليوم أربع مواجهات في بطولة أمم آسيا تحت 19 عاما، حيث فاز منتخب كوريا الشمالية على المنتخب العراقي بنتيجة هدف دون رد.

أما المباراة الثانية فانتهت بفوز منتخب أستراليا على منتخب فيتنام بنتيجة هدفين لهدف، وفاز المنتخب الكوري الجنوبي على المنتخب الأردني بثلاثية مقابل هدف، أما المنتخب الياباني ففاز على منتخب تايلاند بثلاثية مقابل هدف، ليكون الساموراي الياباني أول المتأهلين رسميًا إلى دور ربع النهائي.