أخضر 19 عامًا .. زينة الشباب

المواطن - محمد سمعة

نجح المنتخب السعودي تحت 19 عامًا لكرة القدم في ضمان التأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس أمم آسيا تحت 19 عامًا والمُقامة حاليًا في دولة إندونيسيا، بعد فوزه في الجولة الثانية على المنتخب الصيني بهدف دون رد.

وكان اللاعب عبد المحسن القحطاني نجح في تسجيل هدف الفوز للأخضر الشاب في الدقيقة الحادية والثمانين من عمر المباراة.

وأكد تعادل منتخب ماليزيا مع منتخب طاجيكستان تأهل الأخضر إلى دور ربع النهائي متصدرًا مجموعته الرابعة برصيد ست نقاط.

ويحتاج الأخضر في الجولة الثالثة عند مواجهة منتخب طاجيكستان للفوز أو التعادل من أجل ضمان البقاء في صدارة المجموعة الرابعة.

وتميز أداء الأخضر خلال أول مباراتين في البطولة بالتأمين الدفاعي والاستمرار في خلق الفرص الهجومية مما جعل الأخضر مبادرًا بتسجيل الأهداف في مباراتي ماليزيا والصين ولم يتعرض المنتخب حتى الآن للتأخر في النتيجة.

ولم يُحسم بعد من سيواجه الأخضر في دور ربع النهائي، حيث أمام المنتخب السعودي فرصة لمواجهة المنتخب الأسترالي أو كوريا الجنوبية أو منتخب الأردن.

ويهدف المنتخب السعودي تحت 19 عامًا للمضي قدمًا في البطولة أملًا في الفوز بها، بعدما خسر الفرصة في التتويج باللقب في عام 2016 وقتها لمصلحة المنتخب الياباني.

سيلعب المنتخب السعودي مباراته الثالثة في دور المجموعات ببطولة كأس أمم آسيا أمام منتخب طاجيكستان يوم الجمعة المقبلة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت السعودية.