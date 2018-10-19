أداة ويندوز مجانية لاكتشاف بطاقات الرسومات المزيفة

أداة ويندوز مجانية لاكتشاف بطاقات الرسومات المزيفة

2018/10/19
الساعة 8:02 صباحًا
- ‎فيتكنولوجيا, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

تمثل بطاقات الرسومات المزيفة مشكلة متكررة مع المتاجر الإلكترونية، إذ يضع تجار محتالون ملصقات جديدة على بطاقات الرسومات القديمة، والتي صدرت قبل 5 سنوات أو حتى 10 أعوام.

وإذا رغب المستخدم في التحقق من صحة بطاقات الرسومات، المقتناة من المتاجر الإلكترونية، فيمكنه الاعتماد على أداة تحليل بطاقات الرسومات GPU-Z، والتي يتعرف إصدارها (2.12.0) الجديد على العديد من بطاقات رسومات نفيديا، والتي غالباً ما يغير المحتالون ملصقاتها، ويمكن للمستخدم تنزيل أداة مايكروسوفت مجاناً من موقع المطور Techpowerup.


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