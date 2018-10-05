أراد أن يكحلها فعماها.. توضيح غامض من جسر الملك فهد يثير الغضب!

المواطن - عبدالرحمن دياب

أثارت تغريدة غامضة للحساب الرسمي لجسر الملك فهد على موقع “تويتر” حالة من الجدل، وعدم الفهم من جانب متابعي الحساب.

وجاء في نص التغريدة: “المؤسسة العامة لجسر الملك فهد تهديكم أطيب التحيات، وحرصًا من اهتمامها بما يتداول من معلومات غير دقيقة وإشاعات وطروحات غير صحيحة ومتنافية مع الواقع، ومن خلال ما تداولته عدد من مواقع التواصل الاجتماعي وأحاديث الناس، ومن اهتمام المؤسسة في توضيح ذلك فإن الفيديو المتداول قديم”.

ولم يوضح الحساب الرسمي لجسر الملك فهد أي فيديو متداول يقصد، كما أنه لم يتطرق إلى المشكلة التي يحاول تقديم إيضاح بشأنها، وهو ما أثار حالة من التساؤلات .

وطالب متابعون بضرورة أن يكون هناك احترافية في هذا العمل؛ لأن دور هذه الحسابات الرسمية هي الإيضاح وإيصال المعلومة بشكل واضح وسلس إلى المهتمين، وهو ما لم يحدث.

وشددوا على ضرورة معاقبة المسؤول عن هذه التغريدة؛ لأنه لم يكلف نفسه عناء توضيح الفيديو المقصود، وهو ما فتح باب التكهنات.

وعلى الرغم من الهجوم والرفض بسبب عدم الاحترافية، غرد الحساب ثانيةً ولكنه كما يقول المثل “أرد أن يكحلها فعماها”، حيث كتب: “تهديكم المؤسسة العامة لجسر الملك فهد أطيب التحيات وتود الإيضاح من خلال حرصها واهتمامها بما يتم التداول من أي معلومات يرغبون الناس من التأكيد عن صحتها؛ لذا نأمل التواصل مع إدارة العلاقات العامة بالمؤسسة والموقع الإلكتروني (المعنون)، ونؤكد بأن قلوبنا ومكاتبنا مفتوحة”.