أرامكس تعلن توفر وظائف نسائية في منطقة المستودعات بالرياض

المواطن - الرياض

أعلنت شركة أرامكس عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف تنفيذية وإشرافية شاغرة للنساء، للعمل بمنطقة مستودعات الشركة بمدينة الرياض، بمسمى (موظفات من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومشرفات)، واشترطت الشركة أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- موظفات (نساء) من ذوي الاحتياجات الخاصة:

– موقع العمل (الموقع الرياض منطقة المستودعات – الخدمات اللوجستيك).

– أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

– حاصلة على شهادة الثانوية العامة.

2- مشرفات (نساء):

– موقع العمل (الموقع الرياض منطقة المستودعات – الخدمات اللوجستيك).

– أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

– حاصلة على شهادة لغة الإشارة.

طريقة التقديم:- من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).