أرامكو تكشف خطتها للتوسع: يمكننا إنتاج 12 مليون برميل نفط يوميًّا

المواطن - الرياض

أكد الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أمين الناصر، أن لدى الشركة القدرة الكاملة على إنتاج 12 مليون برميل نفط يوميًّا.

وقال الناصر في حواره إلى قناة “العربية” على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض: إن “لدى أرامكو عدة اتفاقيات مع الجانب الروسي في مجال الغاز المسال، وسنقوم بفتح مركز أبحاث في جامعة روسية، يضاف إلى المراكز التسعة العالمية التابعة لأرامكو المنتشرة في أميركا ودول أوروبا والصين”.

وأوضح أن الصفقات التي أبرمتها شركة أرامكو خلال مبادرة مستقبل الاستثمار تتمثل في 15 اتفاقية بقيمة 34 مليار دولار في اتجاهين: الأول التكرير والبتروكيماويات واتجاه آخر هو “توطين الصناعة في السعودية”.

وأكد الناصر أن “لدى أرامكو القدرة الكاملة على إنتاج 12 مليون برميل يوميًّا، والاستمرار بهذا المستوى من الإنتاج في حال اتخذ قرار بزيادة الإنتاج عن المستويات الحالية”.

وأوضح أن الوصول إلى هذا المستوى من الطاقة، يعني القدرة الكاملة والإمكانات الكاملة عندما تقرر السعودية رفع مستوى الإنتاج إلى هذا المستوى.

وقال: إنه “مما لا شك فيه أن جزءًا من هذه الزيادة سيكون خلال أيام وجزءًا منها خلال أسابيع، وخلال أشهر تكون أرامكو قادرة على الصعود بمستوى الإنتاج إلى 12 مليون برميل يوميًّا”.

وأفاد بأن “القدرة الإنتاجية للسعودية مدعومة بأكبر احتياطي مؤكد من النفط على مستوى العالم، كما أنها مدعومة بقدرات وخبرات تقنية محلية وعالمية”.

وأشار إلى جاهزية كاملة من حيث الاحتياطيات ومنشآت الإنتاج وإمكانات التصدير للوصول إلى مستوى الـ12 مليون برميل يوميًّا، مستدركًا بالقول: “إذا طُلب منا زيادة الإنتاج سنزيد عدد منصات الحفر التي نحتاجها، لكن قدرات مراكز التصدير هي تفوق هذا الرقم أيضًا”.