أربعاء غير مستقر بسبب الأمطار والغبار

المواطن - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس يوم غد الأربعاء.

وأوضحت الأرصاد أن الفرصة مازالت مستمرة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران تشمل الخرخير، وشروره، وكذلك على الأجزاء الجنوبية من الربع الخالي.

في حين تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة.

كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، وحائل، وتبوك، والجوف، والحدود الشمالية والشرقية، كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.