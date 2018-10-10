أربعاء ممطر على 5 مناطق

المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم تكوناً للسحب الرعدية الممطرة على مرتفعات (جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة) وسماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار متفرقة على مناطق (تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، والشرقية).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج, بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية الى جنوبية غربية بسرعة 10-30كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.