أربع قنوات للأندية .. الأحلام تصبح حقيقة

المواطن - مروة نبيل

يعيش رباعي الدوري السعودي للمحترفين الأهلي، الهلال، النصر والاتحاد، حالة من السعادة بعد قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، بإطلاق أربع قنوات للأندية المذكورة على الطراز العالمي.

وجاء قرار آل الشيخ بإنشاء أربع قنوات للأندية الكبرى في الموسم المقبل، لرغبته في السير على خطى الأندية الأوروبية، وتعظيم موارد الأندية؛ لأن هذه القنوات ستكون مقابل اشتراكات مالية، كما أن الضيوف والمعلقين بها سيظهرون ميولهم.

وعلق رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ماجد النفيعي، على قرار تركي آل الشيخ قائلًا: “الأحلام تصبح حقيقة.. (ملعب خاص للنادي وقناة خاصة بالنادي تضاعف مدخولاته وتكون تشجيعية وتحفيزية للاعبين والجماهير)”.

وتابع ماجد النفيعي تغريدته عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “هنا أوجه الدعوة لمن يرى لديه القدرة لإدارة قناة النادي الأهلي..! أو رشحوا لنا من ترونه يليق بهذا المكان…”.

ومن جانبه، قال رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، الأمير محمد بن فيصل، عبر حسابه على “تويتر”: “قناة الهلال ستكون الأقوى تأثيرًا ومتابعة بفضل جماهيرية الزعيم جمهور الأزرق احترت من يتولى ملف القناة… ساعدوني في الاختيار”.

وتفاعل رئيس مجلس إدارة نادي النصر سعود آل سويلم، مع إعلان تركي آل الشيخ إطلاق أربع قنوات للأندية، وقال: “إطلاق أربع قنوات للأندية خطوة مهمة لتعزيز مهنية الإعلام الرياضي وسترفع قيمة الأندية السعودية”.

وأضاف سعود آل سويلم عبر حسابه على “تويتر”: “هذا الإعلان كان أمنية الشارع الرياضي، وستتحقق على يد أخي تركي آل الشيخ الذي يعمل بجد لتطوير رياضتنا، وبإذن الله قناتنا ستحقق طموحات جماهير العالمي”.