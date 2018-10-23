أردوغان: السعودية اتخذت خطوة مهمة بتأكيد جريمة خاشقجي وإيقافها للمتهمين

المواطن - متابعة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن السعودية اتخذت خطوة مهمة بتأكيد جريمة خاشقجي وإيقافها للمتهمين.

وألقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، تصريحات بخصوص قضية الصحافي جمال خاشقجي، وذلك خلال اجتماع مع أعضاء حزبه “العدالة والتنمية” الحاكم في البرلمان.

بدأ أردوغان كلمته بتقديم العزاء للشعب السعودي في وفاة خاشقجي، مشيراً لخطوات التحقيق التي اتخذتها السلطات التركية بعد أن أبلغت خطيبته عن عدم خروجه من القنصلية السعودية.

كما أشار أردوغان إلى اتصاله بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز واتفاقهما على تكوين فريق تحقيق سعودي تركي مشترك للتحقيق في القضية، مشيراً إلى أن الحادثة وقعت في إسطنبول “وهذا يحملنا المسؤولية” بحسب تعبيره.