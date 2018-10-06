أردوغان يتجاهل الأرقام الاقتصادية ويخرج بتصريح غريب!

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في الوقت الذي تُظهر فيه المؤشرات على أرض الواقع الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعاني منها تركيا، أصر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على عدم وجود أزمة اقتصادية في بلاده!

وأكد أردوغان في تصريحات، اليوم السبت، أن بلاده لا تعاني من أزمة اقتصادية، معربًا عن ثقته الكبيرة في امتلاك القطاع الخاص التركي ما وصفها بالمهارة اللازمة لتحويل أي أزمة إلى فرصة.

وقال الرئيس التركي: إن بلاده لم تطلب مالًا من أحد، في رفض ضمني لإيقاف تدخله في سياسات البنك المركزي وهو ما طلبه صندوق النقد من أجل مساعدة تركيا ماليًّا.

وفي وقت سابق تقدمت أكثر من 3 آلاف شركة تركية بطلبات حماية من الإفلاس، بسبب الأزمات المالية الحادة التي تواجهها، وتأخر مستحقاتها عن المشروعات الحكومية التي تنفذها.

كما يعيش قطاع الإنشاءات في تركيا أزمة حادة، ويشهد حالة إفلاس تلو الأخرى، في حين أن حفنة صغيرة من الشركات المرتبطة بصلات بالرئيس التركي، ازدادت ثراء بشكل واضح، وأسندت لها مشاريع عامة تدر أرباحًا كبيرة، وتضمن وزارة الخزانة التركية ديونها.

وأيضًا قفز معدل التضخم في تركيا، خلال سبتمبر الماضي، إلى 24.52% بحسب ما أعلنه معهد الإحصاءات التركي، وهذا أعلى معدل في البلاد منذ 15 عامًا، أي بعد عام واحد من حكم أردوغان.