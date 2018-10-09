أردوغان يتوسل مساعدة الأمريكيين بعدما دمر اقتصاد تركيا

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

كشفت شبكة CBN الأميركية محاولات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التوسل إلى المستثمرين في الولايات المتحدة لإنقاذ اقتصاد بلاده المتدهور خلال الأشهر القليلة المقبلة، وذلك على خلفية العقوبات التي فرضتها واشنطن ضد العملية التركية الليرة.

وقالت الشبكة الأميركية إن أردوغان حرص خلال تواجده في الولايات المتحدة على الاجتماع بمئات المستثمرين والرؤساء التنفيذيين للشركات الأميركية العملاقة، وذلك لأسباب مختلفة، بعضها يتعلق بطلبه صراحة الاستثمار في بلاده بشكل عاجل، إنقاذًا للاقتصاد التركي المترنح.

وأشارت CBN إلى أن مساعي أردوغان باءت بالفشل، خاصة وأن العديد من المستثمرين وجهوا له اتهامًا بانتهاكه للحريات، خاصة بعد استمرار اعتقاله للقس الأميركي أندرو برانسون، والذي لا يزال تحت الإقامة الجبرية.

ووفقًا لما جاء في الشبكة الأميركية فإن الرئيس التركي حرص أيضًا على مقابلة بعض الأشخاص ورجال الأعمال الذين لديهم صلة وثيقة بالرئيس الأميركي دونالد ترامب ومراكز صناعة القرار في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن أردوغان طلب بشكل ضمني التوسط لدى الإدارة الأميركية لإنهاء الخلاف الدبلوماسي الذي أرهق الاقتصاد التركي على مدار الأشهر القليلة الماضية.

وكتبت نادين ماينزا مفوضة اللجنة الانتخابية القومية: “تركيا بلد غير مستقر في الوقت الحالي وانتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث مزعجة للغاية كما نراها مع أندرو برانسون”.

وحذرت ماينزا الشركات الأميركية من العمل أو الاستثمار في تركيا، مشددة عليهم بضرورة توخي الحذر في العمل مع أردوغان بشكل دائم.

وقالت مفوضة اللجنة الانتخابية القومية: “أردوغان يستخدم برانسون كعنصر للعب على وتر قاعدته الإسلامية ويصرف اهتمامه عن الألم الذي يشعر به الأتراك في جيوبهم”.

وأضافت: “اقتصادهم ينخفض وقد تهاوت قيمة عملتهم، وهناك كل أنواع المشاكل في تركيا لذلك هذا هو إلهاء جيد من الرئيس ليكون قادراً على الاستمرار في الاستيلاء على السلطة”.

وخسرت الليرة التركية 40 في المئة من قيمتها بسبب استيلاء أردوغان على السلطة والنزاع الدبلوماسي بين الولايات المتحدة وتركيا بشأن قضية برانسون.