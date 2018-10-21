أرقام تبين كميات أمطار المملكة ومنسوب المياه في بعض السدود

المواطن - واس

أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة نشرة عن كميات الأمطار التي هطلت على بعض مناطق المملكة , ومنسوب المياه في بعض السدود خلال الفترة 24 ساعة الماضية، حسب التقارير الواردة من محطات الأرصاد المناخية التابعة للوزارة والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة:

وفيما يلي بيان بكميات الأمطار في بعض المناطق:

أولًا: كمية الأمطار:

منطقة الرياض

السبلة / الزلفي 6.00 ملم

شقراء27.40 ملم

اشيقر21.00 ملم

مزارع خروب / شقراء22.00 ملم

علقة / الزلفي9.00 ملم

مرات4.5 ملم

الزلفي11.50 ملم

منطقة المدينة المنورة

المدينة المنورة1.50 ملم

الحناكية1.30 ملم

منطقة القصيم

عقلة الصقور5.50 ملم

شري8.00 ملم

دخنه10.00 ملم

محطة التجارب14.50 ملم

مطار القصيم1.00 ملم

النبهانية7.50 ملم

الرس6.50 ملم

رياض الخبراء5.50 ملم

البكيرية2.40 ملم

عنيزه2.60 ملم

المنطقة الشرقية

مركز الأبحاث / الأحساء3.00 ملم

منطقة عسير

أبها4.50 ملم

الشعبين/ رجال المع17.00 ملم

طريب14.00 ملم

تيهان12.00 ملم

بللسمر7.50 ملم

الحبيل / رجال المع3.00 ملم

الواديين آل عامر3.00 ملم

آل تاجر28.50 ملم

سراة عبيدة7.00 ملم

تيهان12.00 ملم

بارق19.00 ملم

المجاردة17.00 ملم

الحبيل / رجال المع11.00 ملم

عباله بللحمر9.00 ملم

منطقة حائل

الحليفة العليا12.00 ملم

الحائط7.00 ملم

بقعاء3.00 ملم

حي السلام بحائل2.00 ملم

الشملي3.00 ملم

السليمي2.00 ملم

منطقة الحدود الشمالية

حزم الجلاميد8.30 ملم

منطقة جازان

صامطة4.00 ملم

فرسان17.40 ملم

صبيا1.50 ملم

ابو عريش18.00 ملم

صامطة15.00 ملم

قوز الجعافرة1.00 ملم

عيبان34.00 ملم

فيفا19.00 ملم

جبل سلا14.00 ملم

العارضة19.00 ملم

صنبه8.00 ملم

العارضة5.00 ملم

فرسان24.00 ملم

ضمد8.00 ملم

منطقة الجوف

دومة الجندل6.20 ملم

طلعة عمار9.30 ملم

ثانيا : منسوب السدود :

منطقة الرياض

الحائر بالرياض 2.00 متر

نمار2.00 متر

جلاجل5.00 متر

الحريق بالوشم1.00 متر

الريمه5.00 متر

لبن1.00 متر

البوضة0.50 متر

مزوى0.90 متر

الحنابج0.80 متر

سمنان5.50 متر

المنحنى0.70 متر

عسيلان بالرين1.00 متر

منطقة مكة المكرمة

وادي فاطمة / ابو5.50 متر

قرن14.00 متر

وادي حلى33.35 متر

رابغ19.43 متر

مروانى9.95 متر

كرا قوامه4.00 متر

القعور4.00 متر

بطحان الكامل10.00 متر

ريح14.00 متر

قنونا14.20 متر

ثريبان9.00 متر

الجناح4.00 متر

منطقة المدينة المنورة

العيص5.40 متر

الصلحانيه4.90 متر

قران / السويرقية2.90 متر

الحصيد0.45 متر

الفرع3.60 متر

احامر0.25 متر

منطقة عسير

أبها14.00 متر

مربه1.00 متر

بدوه21.00 متر

عتود تهامه28.00 متر

تمنيه6.80 متر

عياش12.00 متر

الغرابه19.00 متر

الفيض14.00 متر

تندحه7.80 متر

الدهناء7.00 متر

جوف آل معمر5.00 متر

عتود الخميس9.20 متر

الحفه2.70 متر

الماوين7.20 متر

عشران18.00 متر

ال عاصم6.50 متر

نبا2.00 متر

السوده5.00 متر

البطنه3.80 متر

بيشة (الملك فهد)42.45 متر

وادي داف4.70 متر

هجرة زهير4.70 متر

راده6.50 متر

الرشيد5.80 متر

ذهبان7.00 متر

بنى قيس9.50 متر

ال عيفه10.00 متر

شيبانه10.50 متر

الخلصة12.50 متر

شعيب شداد4.00 متر

الغر/ غاليه3.50 متر

حرص13.00 متر

الغرة (حلباء)4.50 متر

الفوهة19.50 متر

عمق باللحمر9.00 متر

صبح4.70 متر

سدوان8.00 متر

الغائل15.50 متر

الدافعه4.50 متر

العمل زهير6.80 متر

القوباء13.50 متر

جربه11.00 متر

مرة6.00 متر

ترجس17.00 متر

قرضان6.90 متر

حلباء29.00 متر

روضان السليل1.20 متر

منطقة حائل

الحائط5.70 متر

طابا3.50 متر

منطقة جازان

بيش48.32 متر

جازان10.39متر

ضمد0.00

وساع21.00 متر

عمود10.50 متر

مقوره13.00 متر

وعال14.00 متر

منطقة نجران

نجران7.00 متر

منطقة الباحة

العقيق16.85 متر

ثراد11.00 متر

الخالة1.00 متر

الطلقيه7.94 متر

الضحيان5.00 متر

الخرار6.80 متر

ظروه1.75 متر

الملح1.00 متر

ماطوه3.90 متر

المرباة2.90 متر

الملد (قوب)2.70 متر

بيده10.95 متر

القمع1.50 متر

المرزوق 1.00 متر

الصدر7.00 متر

عليب1.60 متر

الجنابين18.65 متر

دوقه5.60 متر

الاجاعده1.50 متر

جرب0.80 متر

ظرك8.97 متر

الاحسبه15.25 متر

معشوقه7.00 متر

ام الرجلين1.96 متر

الحلبه 1.50 متر