أرواحنا دونك ياوطن .. ينشرون كذبهم بالمال وننشر صدقنا بأنفاسنا

المواطن - عبدالرحمن دياب

في الشدائد يظهر المعدن الأصيل، وهو ما حدث بالفعل من الشعب السعودي الذي أثبت أنه مستعد للتضحية بكل غالٍ ونفيس للذود عن المملكة ضد كل من تسول له نفسه أن يهددها أو يتخذ إجراءً تجاهها.

وكما قال الإمام الشافعي: “جَزَى اللهُ الشَّدَائِدَ كُلَّ خَيْرٍ وَإنْ كانت تُغصّصُنِي بِرِيقِي وَمَا شُكْرِي لهَا حمْدًا وَلَكِن عَرفتُ بها عَدوي من صديقي”.. فالمملكة عرفت بعد أزمة اختفاء الكاتب جمال خاشقجي عدوها من صديقها، ولكن الأكثر يقينًا أنها تعلم جيدًا أصل شعبها الذي انتفض غاضبًا ضد دول تسعى إلى تشويه صورة المملكة عالميًّا، بل وتهديدها، وهو ما لن ولم يسمحوا به.

أرواحنا دونك ياوطن.. كان الشعار الذي رفعه سعوديون ومقيمون أمس الأحد، كصرخة تهديد ورفض تصل مداها من أقاصي مشارق إلى مغاربها، ضد دول متآمرة وإعلام فاسد، ليصل الوسم إلى قائمة “التريند” (الأكثر تداولًا) على “تويتر”، خلال وقت وجيز.

وكتب نايف: “للسعودية رجال يفدونها بأرواحهم.. لابد أن يفكر أعداؤها ألف مرة قبل أن يخطوا خطوة واحدة ضدها”.

وشدد سلطان على أن المملكة راسخة ثابتة مثل الجبل ما يهمها كلب نبح فما تُهاب الأسود من الكلاب.

أما حساب باسم “بنت العز” فكتبت: “السعودية وطن الخير والسلام حرة متفردة لا يمكن أن تقبل أي تهديد وستبقى شامخة ما بقيت الأنفاس”.

وبالنسبة إلى حسن فغرد بقوله: “أرواحنا دونك يا وطن يا صامدًا وقت المحن عيالك دونك للكفن رصاصنا هلوله وفن”.

وقالت تسنيم: “بكل ما نملك نفديك يا وطن العز والمجد ستظل شامخًا عزيزًا ما حييت وطن الإسلام ومهد الحضارة بلد الريادة لله درك يا وطني روحي فداك يا أغلى وطن”.

وبكلمات معبرة وصف مشاري المهلكي الوضع بقوله: “ينشرون كذبهم بحفنة مال وننشر صدقنا بأرواحنا”.