أزمة الباخرة التونسية “أوليس” تتفاقم

المواطن - متابعة

تصاعدت أزمة الباخرة التونسية “أوليس” التي اصطدمت بأخرى قبرصية، في البحر المتوسط قرب جزيرة كورسيكا الفرنسية، الأسبوع الماضي، بعدما نشر أفراد طاقم أوليس، وعددهم 9 أشخاص، مقطعا مصورًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وصف بـ”الاستفزازي”.

وعلقت فرنسا على فيديو طاقم سفينة “أوليس” التابعة للشركة التونسية للملاحة، وانتقده وزير البيئة فرانسوا دو ريقي، قائلاً -في تغريدة- إنه يخجل من هذه التصرفات المماثلة، مضيفًا أن التحقيقات ستحمل كل طرف مسؤوليته في الحادثة.

ووصف البعض فيديو أفراد طاقم الباخرة التونسية بـ”المستهتر” الذي يكشف حجم لامبالاتهم بالحادث.

وكان أفراد طاقم السفينة تعرضوا لانتقادات واسعة بعدما اصطدموا بالسفينة القبرصية في ظل ظروف مناخية جيدة، مما أدى إلى حدوث تسرب للوقود.

ولم يسفر الحادث عن سقوط قتلى أو جرحى، لكن السلطات قالت: إن فرنسا تتخذ إجراءات لمواجهة هذا التسرب النفطي، الذي امتد بطول 4 كيلومترات قرب السواحل الفرنسية.