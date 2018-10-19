أزمة تلوح في الأفق بين واشنطن والمكسيك والسبب “الهجرة”

المواطن - متابعة

أزمة جديدة تلوح في الأفق على الحدود بين أمريكا والمكسيك بسبب المهاجرين حذر منها وزير الخارجية الأميريكي “مايك بومبيو” أثناء زيارته للمسكسيك.

وأشار بومبيو إلى وجود قافلة تنقل آلاف المهاجرين من هندوراس يستعدون لدخول المكسيك للانتقال بعدها إلى الولايات المتحدة.

وقال بومبيو في مؤتمر صحافي عقده مع نظيره المكسيكي لويس فيديغاراي: “عبر الرئيس دونالد ترامب بشكل واضح عن المشكلة الأساسية التي تواجهنا. هناك أزمة تلوح ومعها عدد غير مسبوق من المهاجرين”.

وتابع: “الأمر ستكون له تداعيات هائلة على استهلاك الافيون في الولايات المتحدة”.

ووصل بومبيو الى المكسيك آتياً من بنما حيث تركزت زيارته أيضاً على الهجرة غير القانونية والإتجار بالمخدرات.

من جانبه، قال الوزير المكسيكي، إن “المكسيك مثلها مثل أي دولة أخرى، الكلمة الأخيرة فيها لدولة القانون، سنطبق القانون ولكن دائماً بطريقة إنسانية”.

وكان ترامب قد هدد الخميس بإقفال الحدود مع المكسيك في حال لم تمنع السلطات المكسيكية تقدم هذه القافلة من المهاجرين الهندوراسيين.

وكتب ترامب تغريدة على موقع التدوينات المصغر “تويتر” جاء فيها “أطلب بأشد التعابير حزماً من المكسيك وقف هذه القافلة، في حال لم تقم المكسيك بذلك سأطلب من الجيش إقفال حدودنا الجنوبية”.

ونشرت المكسيك -حسب وكالة الأنباء الفرنسية – مئات من عناصر شرطة مكافحة الشغب قرب الحدود مع غواتيمالا لمواجهة تقدم هؤلاء المهاجرين الهاربين من العنف والفقر في هندوراس.

وعبرت مجموعة من نحو 30 شخصاً صباح الجمعة هذه الحدود فأوقفهم عناصر من شرطة الحدود المكسيكية لدرس طلباتهم للجوء أو للحصول على تأشيرة دخول.

ومن المقرر أن يلتقي الوزير الأمريكي في وقت لاحق الرئيس المكسيكي انريكي بينا نييتو.