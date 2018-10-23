أسبوعان من الأمطار والسيول.. والحصيني: جهزوا ملابس الشتاء

المواطن - الرياض

توقع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسمية الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، حالتين جويتين ممطرتين تشمل معظم مناطق المملكة ودول الخليج العربي.

وأوضح الحصيني أن البداية الفعلية للحالتين يوم غدٍ الأربعاء ومتوقع أن تستمر الحالتين أسبوعين، كما أنه من المتوقع تشهد معظم المناطق سيول.

وتابع الحصيني: “قوة الحالتين على المثلث الوسطى والشمالية والغربية.. أنصح أمانات المدن في تلك المناطق باتخاذ الإجراءات المناسبة في مثل هذه الظروف، أما أصحاب الحلال فارفعوا حلالكم من الأماكن المنخفضة، وعلى أهل المزارع ضبط المسايل- مخارج السيل”.

ولفت إلى أنه يرافق ذلك انخفاض في الحرارة، ناصحًا بقوله: “جهزوا ملابس الشتاء”.