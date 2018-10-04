أسترالي يموت 9 مرات ويعود للحياة

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

أنقذت العناية الإلهية جامي بول، وهو رجل أسترالي يعيش في لندن من الوفاة متأثراً بمرض نادر في القلب على مدى سنوات طويلة، وهي الحالة التي أدت إلى توقفه عن العمل لمرات متعددة.

ووفقاً للحالة التي عرضتها صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن بول يعاني من مرض نادر في القلب، يؤدي بين الحين والآخر إلى توقف العضلة عن النبض.

ووصف الأطباء توقف النبض في حالة جامي بول على أنه وفاة، وهو الأمر الذي تكرر 9 مرات على مراحل متفاوتة من عمره، مؤكدين أنه كان محظوظاً للغاية لبقائه على قيد الحياة رغم حالته السيئة طبياً.

وأشار الأطباء إلى أن الحالة الطبية لبول قد تؤدي لاستمراره على قيد الحياة لمدة 5 سنوات فقط، وذلك إذا لم يتمكن القلب من استعادة عافيته ومواصلة النبض في إحدى مرات توقفه.

ويحاول بول أن يستمتع بالحياة قدر الإمكان على الرغم من مرضه الخطير، وقد أخبره الأطباء بتجنب ممارسة الرياضة، لكنه سافر في جميع أنحاء العالم وكان يتزلج على الجليد في جبال الألب.

ولِدَ بول وهو مصاب بتضخم في القلب، وهي حالة تعني معاناة دائمة على مستوى النبض والجهد البدني وغيرها من حالات إرهاق عضلة القلب، ويعتقد الأطباء أن تلك الحالة تؤثر على واحد من بين 5000 شخص.

ويجعل المرض القلب أقل قدرة على ضخ الدم بشكل صحيح حول الجسم، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى مضاعفات مميتة، ويمكن لبعض المرضى أن يعيشوا في حالة لا يعانون من آثار خطيرة.

ظ